Actualidade

O Conselho de Segurança das Nações Unidas exortou na sexta-feira os países com militares e mercenários na Líbia a retirá-los "sem demora", conforme exigido no acordo de cessar-fogo entre as partes beligerantes do país.

Na declaração presidencial aprovada por todos os 15 membros do Conselho saúda-se o passo fundamental na sequência do cessar-fogo de outubro, ou seja, a votação de quarta-feira pela Câmara dos Representantes do país endossando o recém-nomeado Governo interino, encarregado de conduzir o país às eleições de 24 de dezembro.

O órgão mais poderoso da ONU apelou a todos os partidos líbios para assegurarem uma passagem de poder sem problemas para o Governo interino do primeiro-ministro, Abdul Hamid Dbeibah.