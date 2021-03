Covid-19

O público português tem tido uma adesão "cada vez maior" à apresentação via Internet de espetáculos culturais, uma tendência importante face às "quebras acentuadas" de bilhetes vendidos, revelaram à agência Lusa responsáveis de duas das principais bilheteiras 'online'.

De acordo com um responsável da empresa Ticketline, a quebra no número de bilhetes vendidos, assim como no agendamento e criação de novos eventos, no arranque de 2021, comparado com o mesmo período de 2020, é "substancial e verdadeiramente preocupante".

A empresa, que gere uma das principais plataformas de venda 'online' de bilhetes para espetáculos culturais, vê o arranque de 2021 como "atípico", com salas encerradas e espetáculos com público presencial impossibilitado.