Covid-19

A transmissão digital, via Internet, com que alguns teatros ultrapassaram os confinamentos de resposta à pandemia, foi uma realidade no último ano, vista como uma solução a manter, por uns, e apenas como um "registo pobrezinho", por outros.

Para o diretor artístico do Teatro D. Maria II, Tiago Rodrigues, estas transmissões vieram para ficar e vão tornar-se num "espaço extra, numa sala extra na programação do Nacional", a Sala Online do teatro, disse à agência Lusa, à semelhança do diretor do S. João, no Porto, Nuno Cardoso, que encontrou nos meios digitais "um outro palco".

Já o diretor da companhia Artistas Unidos, Jorge Silva Melo, por seu lado, tem muitas dúvidas de que o 'online' seja mais do que uma solução temporária, até porque, até ao momento, ainda não viu nada que "realmente" o "convencesse", afirmou, em entrevista à Lusa.