Covid-19

A companhia Comédias do Minho partiu de um projeto existente de uma rádio digital, que vinha de 2019, para responder à pandemia de covid-19 com uma plataforma de conteúdos, um 'takeaway' de "comida para o espírito", disse.

No texto de apresentação do "Comédias Takeaway", a diretora artística, Magda Henriques, cita um trecho de uma entrevista do jornalista Carlos Vaz Marques ao escritor António Tabucchi, quando o primeiro pergunta "para que serve um livro?".

"Num mundo em que tudo tem de ser útil, um livro talvez seja um objeto inútil, mas imprescindível", respondeu o autor de "O Jogo do Reverso", dando o mote a uma convicção "da arte como um bem imprescindível" que guia este menu de 'takeaway' de conteúdos que vão de filmes a registos de espetáculos, 'podcasts' ou 'audiodramas'.