Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje seis novos casos da covid-19 em Díli e mais dois na segunda cidade do país, Baucau, elevando para 82 o total de ativos no país.

Esse balanço, explicou o coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), Rui Araújo, eleva para 53 o número total de infetados detetados na capital esta semana e inclui ainda dois casos de pacientes recuperados.

Rui Araújo explicou aos jornalistas que cinco dos novos casos em Díli foram detetados em rastreio de contactos e o outro em rastreio aleatório.