Actualidade

O escândalo da venda de máscaras, que envolveu dois deputados da União Democrata-Cristã (CDU) e do partido irmão na Baviera, a CSU, vai ter um "impacto negativo" para o partido de Merkel nas eleições regionais deste domingo.

Os deputados Nicolas Löbel, da CDU, e Georg Nüsslein, da União Social Cristã (CSU) estão a ser investigados pelo Ministério Público por terem lucrado milhares de euros pela mediação ou recomendação ao governo a compra de máscaras a determinadas empresas.

Löbel, que admitiu ter lucrado 250 mil euros com as vendas, deixou a CDU e renunciou ao seu lugar no parlamento alemão, admitindo publicamente o erro. Já Nüsslein, apesar de se ter afastado do partido, revelou querer manter o seu assento no Bundestag como independente.