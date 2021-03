Actualidade

A Renânia Palatinado, estado federado com cerca de 3,1 milhões de eleitores, decide, no domingo, a continuação da coligação "semáforo" no poder, formada pelos Partido Social Democrata (SPD), os Verdes e os liberais do FDP.

Foi na Renânia Palatinado que em 2016, o SPD conseguiu um dos seus melhores resultados eleitorais, contrariando a tendência verificada noutras votações. O partido recebeu, na altura, 36% dos votos. Se os resultados de domingo se aproximarem, será seguramente um impulso ao candidato social-democrata à chancelaria, Olaf Scholz. Caso contrário, pode desanimar os apoiantes do partido.

"O SPD tem hipótese de a sua coligação com os Verdes e os Liberais sobreviva graças à popularidade do seu líder. Ainda assim, vai perder votos", sustentou à agência Lusa o politólogo Thomas König.