Actualidade

O estado alemão de Bade-Vurtemberga, o único a ter um ministro-presidente dos "Verdes", vai a votos no domingo com o partido no poder à espera de um resultado histórico.

Winfried Kretschmann, do partido "Grüne", que governa a região de Bade-Vurtemberga, obteve 30,3Euro nas eleições de 2016. Agora, e de acordo com as últimas sondagens, pode chegar ao resultado histórico de 35%, com uma diferença de quase 10% em relação ao segundo partido mais escolhido, a União Democrata-Cristã (CDU).

Se estes resultados se verificarem, a posição dos "Verdes", atual maior partido da oposição na Alemanha, poderá sair reforçada, tornando a possibilidade da escolha de um chanceler mais próxima.