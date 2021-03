Guiné Equatorial

As autoridades da Guiné-Equatorial esperam que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) faça "um pouco mais" e tenha uma "presença ativa" perante a catástrofe causada pelas explosões, no domingo, em Bata, disse o embaixador em Lisboa.

"A Guiné Equatorial espera uma presença ativa da CPLP", afirmou à Lusa o embaixador equato-guineense em Lisboa e junto da comunidade lusófona, Tito Mba Ada.

Todos os Estados-membros da CPLP enviaram "mensagens de condolências" - o que as autoridades de Malabo agradecem, sublinhou -, mas "este é o momento de fazer um pouco mais", referiu o diplomata, questionado pela Lusa sobre a resposta do bloco lusófono ao pedido de ajuda lançado no domingo pelo Presidente equato-guineense, Teodoro Obiang, e formalizado no início da semana pelo embaixador junto da organização.