Actualidade

O Governo brasileiro não tem, para já, pedidos de companhias brasileiras para a realização de voos extraordinários com Portugal paa que cidadãos brasileiros e portugueses regressem aos seus países, disse à Lusa fonte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE).

"O Governo português autorizou voos comerciais, em caráter extraordinário e em bases recíprocas, com o objetivo de permitir que cidadãos de lado a lado retornem aos seus países", afirma o ministério brasileiro, em resposta a questões colocadas pela Lusa.

Desta forma, "para cada voo realizado pela TAP para repatriamento de nacionais portugueses, fica autorizado outro voo, com o mesmo fim [repatriamento de brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil] e nas mesmas bases [comerciais], por empresa aérea brasileira interessada", acrescentou.