Covid-19

A Alemanha registou 239 mortes por covid-19 e 12.674 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI), tendo a incidência acumulada de infeções aumentado na última semana.

Há uma semana morreram 300 pessoas de SARS CoV-2 na Alemanha, de acordo com os dados do RKI, o que significa uma redução no número de mortes, mas mais 3.117 infeções do que no sábado passado.

A incidência acumulada de infeções pelo novo coronavírus nos últimos sete dias na Alemanha continua a aumentar e situa-se agora nos 76,1 casos positivos por 100 mil habitantes, face aos 65,4 da semana anterior.