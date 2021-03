Actualidade

Os curadores da representação portuguesa na Bienal de Veneza de Arquitetura estão convictos de que a pandemia vai mudar o centro da reflexão da arquitetura, sobretudo na valorização do espaço público, e consideram-na uma oportunidade para identificar problemas e soluções.

Composto pelos curadores João Crisóstomo, Carlos Azevedo, Luís Sobral, sócios fundadores do atelier portuense depA architects, e Miguel Santos, curador-adjunto, o projeto designado "In Conflict" consiste numa exposição, a apresentar a partir de maio, em Veneza, e nove debates, o primeiro a ter início no domingo, em formato 'online', sobre estratégias de habitação na capital.

Hashim Sarkis, curador-geral da 17.ª Exposição Internacional de Arquitetura de Veneza - marcada para os dias 22 de maio a 21 de novembro de 2020 - lançou, como guia para os participantes desta edição, o tema "How we will live together" ("Como vamos viver juntos", em tradução livre), que acabou por adequar-se totalmente à realidade que o mundo vive hoje, num convívio forçado à distância, para a proteção da saúde pública, ainda sem fim à vista.