A exposição do projeto "In Conflict", que representará Portugal na Bienal de Veneza de Arquitetura, vai percorrer sete processos que marcaram a história da arquitetura do país, nas últimas cinco décadas, com foco na habitação e na dimensão de interesse público desta disciplina.

Mais do que falar dos edifícios dos casos escolhidos, noticiados pelos media desde os anos 1970 até à atualidade, pela sua componente social ou polémica, os curadores do projeto selecionado - atelier depA architects, um coletivo do Porto - quiseram abordar os processos e narrativas que representam, sublinharam, em entrevista à agência Lusa.

Os curadores João Crisóstomo, Carlos Azevedo, Luís Sobral, sócios fundadores do atelier portuense, e Miguel Santos, curador-adjunto do projeto, centraram também o contributo para a Bienal de Arquitetura de Veneza na necessidade de debate das questões da habitação e da arquitetura de uma forma transversal, abrangendo várias áreas da sociedade.