Pepa disse hoje que o Paços de Ferreira vai ter de estar ao melhor nível frente ao FC Porto, mas prometeu "desfrutar", confiante "num grande jogo" na 23.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo.

Na conferência de antevisão ao jogo no Dragão, o treinador pacense falou de "duas equipas fortes e intensas, cada uma com a sua identidade", defendendo que o Paços terá de ter "capacidade de anular os pontos fortes" do campeão nacional e "desfrutar do jogo, de peito aberto".

"Não acredito em nervosismo do FC Porto [a jogar em casa], mas numa equipa hipermotivada, muito forte e intensa. Fizemos aqui um jogo épico contra eles, que nada tem que ver com este, e temos noção das dificuldades. Vai obrigar-nos à superação e teremos de estar ao nosso melhor nível", disse Pepa.