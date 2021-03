Covid-19

São Bernardo do Campo (Brasil), 13 mar 2021 (Lusa) - O ex-Presidente do Brasil Lula da Silva recebeu hoje a primeira dose da vacina contra a covid-19 e apelou aos brasileiros para que se vacinem em massa, para combater a pandemia e a ignorância de negacionistas como Bolsonaro.

"Estou feliz e espero que a vacina dê o resultado que eu sonho e que as pessoas sonham. Tudo o que as pessoas querem é receber uma vacina que as livre daquele monstro chamado coronavírus e é por isso que o Presidente da República tem de deixar de ser ignorante, aprender a respeitar o sentimento do povo e garantir a todos uma vacina", disse Lula da Silva, numa transmissão através das redes sociais, depois de ser vacinado.

O dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) de 75 anos, que viu, esta semana, as suas condenações por corrupção anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, defendeu a vacinação e pediu ao Governo mais esforços para imunizar toda a população e agilizar o processo.