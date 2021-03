Tóquio2020

A seleção portuguesa de andebol perdeu hoje por 24-25 com a Croácia, na segunda jornada do torneio pré-olímpico, a decorrer em Montpellier, e adiou para domingo a decisão sobre a presença em Tóquio2020.

Portugal, que liderou praticamente desde o início do jogo, chegou a estar a vencer por seis golos já na segunda parte, aos 16-10, mas viu a confortável vantagem diluída, aos poucos, e a Croácia passar para a frente nos segundos finais.

A missão da seleção lusa de se apurar para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 fica agora mais difícil, dado que defronta no domingo a França, que na sexta-feira derrotou a Croácia (30-26) e ainda hoje joga com a Tunísia, que vem de uma derrota com Portugal (34-27).