Covid-19

A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) deteve durante uma operação conduzida hoje em vários pontos da capital, Díli, mais de 230 pessoas por várias violações das regras de confinamento obrigatório em vigor na cidade.

O comandante distrital da PNTL, Henrique da Costa, explicou à Lusa que os 233 detidos, entre eles vários cidadãos estrangeiros, foram levados para o quartel da polícia, identificados e posteriormente libertados.

"A operação começou cedo e envolve efetivos do comando distrital, da polícia marítima, do centro de formação da polícia, do quartel-geral e das unidades especiais de polícia, e vai continuar nos próximos dias em Díli", disse.