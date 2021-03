Myanmar

O líder interino do Governo civil de Myanmar (antiga Birmânia), deposto pelos militares após o golpe de Estado de 01 de Fevereiro, pediu no sábado à noite uma "revolução" para restaurar a democracia no país.

"Para formar uma democracia federal, com todos os irmãos étnicos que sofreram todo o tipo de opressões da ditadura durante décadas, esta revolução é uma oportunidade para juntarmos os nossos esforços", disse num discurso de seis minutos na rede social Facebook Mahn Win Khaing Than, que está agora à frente do Governo civil após a prisão da vencedora do Prémio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, no dia do golpe.

Than, que juntamente com outros membros da Liga Nacional para a Democracia (NLD) continua escondido, disse no seu primeiro discurso ao país que Myanmar vive o seu "momento mais negro, mas o amanhecer está próximo", e prometeu que o Governo civil tentará aprovar leis que deem às pessoas o direito de se defenderem.