Actualidade

Os eleitores holandeses vão às urnas no dia 17, marcando o arranque de um ano de escolha de novos governos na Europa em plena pandemia, depois da demissão do executivo devido a um escândalo com abonos de família.

A pandemia de covid-19 tem sido, aliás, o tema central das campanhas dos 37 partidos que se apresentam às legislativas deste ano, deixando de lado questões que costumavam ser centrais nos debates eleitorais, como a imigração e a política europeia.

Entre as medidas de segurança adotadas no âmbito do combate ao novo coronavírus inclui-se, precisamente, a antecipação da votação para os mais idosos ou eleitores de risco, sendo as mesas eleitorais abertas a 15 e 16 somente para estes eleitores.