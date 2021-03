Moçambique/Ciclones

Cinco projetos financiados pelo Mecanismo de Reconstrução para Moçambique, acionado pelo Governo português, continuam no terreno a trabalhar na recuperação das zonas afetadas pelo ciclone Idai, que há dois anos atingiu o centro do país.

O fundo, constituído no âmbito na cimeira Portugal-Moçambique, em julho de 2019, foi cofinanciado pelo Orçamento de Estado de Portugal e por doações de entidades públicas e privadas no valor de 1,9 milhões de euros.

Além do Orçamento do Estado (1,4 milhões de euros), contribuíram para o fundo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (cerca de 332 mil euros), a Mota-Engil (100 mil euros) a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (50 mil euros), a APIFARMA (20 mil euros), a Petrogal (15 mil euros), o Grupo Visabeira (15 mil euros) e a Liga dos Combatentes (10 mil euros), segundo dados do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, que gere o referido mecanismo.