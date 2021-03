Actualidade

A iniciativa "Corrente do bem" ajudou, em três meses, 511 famílias em Portugal, disse hoje à agência Lusa o fundador do projeto, André Costa.

Tudo começou, recorda André Costa, depois de ter recebido uma mensagem por telemóvel de um vizinho a perguntar-lhe se tinha "sobras do jantar", pois ele não tinha "comida para dar às filhas".

André Costa, de 21 anos, residente no Porto, cozinheiro de profissão, decidiu então publicar em duas redes sociais a mensagem do vizinho, pedindo a quem estivesse "a passar uma situação semelhante" que o informasse, afirmando que não seria "um pacote de arroz" que iria "fazer falta no [seu] orçamento familiar".