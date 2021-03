Covid-19

A Alemanha registou 10.790 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mais 2.600 do que no dia anterior, e 70 mortes, o que leva as autoridades a temerem o retorno a níveis máximos após a Páscoa.

De acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, a incidência semanal por 100.000 habitantes subiu para 79 casos, face aos 76,1 de sábado e 65 que foram notificados há sete dias.

O número de infeções desde o início da pandemia subiu para 2,56 milhões, dos quais 2,3 milhões são pacientes recuperados, e o número total de mortes é de 73.371.