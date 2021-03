Actualidade

O livro português "Plasticus Maritimus", da bióloga Ana Pêgo e da escritora Isabel Minhós Martins, ilustrado por Bernardo P. Carvalho, está entre os candidatos ao prémio francês Livro Ecológico da Juventude 2021, cujo júri é composto por crianças.

A edição francesa de "Plasticus Maritimus, uma espécie invasora" é um dos seis nomeados na categoria Petit Felipé, de livros para crianças entre os oito e os onze anos, segundo informação disponível no site oficial do Festival do Livro e da Imprensa de Ecologia (Felipé) que, desde 2004, atribui o Prémio do Livro Ecológico da Juventude.

"Depois de fazer uma seleção de livros, a equipa do Felipé reúne um júri composto por crianças [com idades entre os sete e os 12 anos] que escolhem os vencedores", lê-se no site do festival.