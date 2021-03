Covid-19

O Governo timorense decretou hoje o prolongamento até 02 de abril da cerca sanitária e do confinamento obrigatório em Díli, aplicando medidas idênticas nos municípios de Baucau e de Viqueque até 29 de março.

A decisão foi tomada numa extensa reunião extraordinária do Conselho de Ministros convocada no essencial para discutir as medidas em vigor no país no quadro da resposta à covid-19, e quando há o maior número de casos ativos de sempre, 97.

"O Governo decidiu a manutenção e continuação da cerca sanitária e do confinamento obrigatório no Município de Díli até 02 de abril de 2021", disse Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros.