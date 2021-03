Actualidade

Milhares de australianas saíram hoje à rua em protesto contra a desigualdade de género e para criticar o Governo pela forma como tratou vários casos de abuso sexual no Parlamento.

Mais de 40 marchas decorreram em todo o país, incluindo uma em frente da sede do poder legislativo, em Camberra, onde estava presente a antiga conselheira do Partido Liberal Brittany Higgins, que denunciou em fevereiro o alegado abuso por um antigo colega ocorrido no Parlamento.

"O sistema está partido, o teto de vidro permanece no lugar e existem falhas significativas nas estruturas de poder dentro da nossa instituição", disse Higgins, num discurso dirigido à multidão.