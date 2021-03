Actualidade

Os serviços de apoio ao cliente e a qualidade dos serviços são os temas mais reclamados este ano pelos consumidores à Deco, quando antes da pandemia eram a mudança de comercializador, as práticas comerciais desleais e as garantias.

O balanço da associação para a defesa do consumidor, no dia mundial dos direitos do consumidor, é feito com base nas reclamações recebidas em janeiro, fevereiro e nas duas primeiras semanas de março, deste ano, comparadas com igual período de 2020, ainda antes da pandemia.

"A qualidade dos serviços [de energia e telecomunicações] e a necessidade um apoio [técnico] ao cliente, célere e eficaz, aumentaram face a anos anteriores. E questões relacionadas com práticas comerciais, alterações de contratos, diminuíram", afirmou à Lusa a jurista da Deco Ana Sofia Ferreira.