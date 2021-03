Actualidade

Os eleitores dos Países Baixos iniciaram hoje três dias de votação para as legislativas, numa medida que pretende dar mais segurança aos grupos de risco para a covid-19.

As assembleias de voto abriram às 07:30 (06:30 em Lisboa) e vão encerrar às 21:00, hora do recolher obrigatório diário, em vigor desde finais de janeiro no país. Apesar da medida, quem esteja de regresso da votação não será multado.

Os eleitores vão também poder votar, em alguns municípios, em centros instalados ao ar livre, debaixo de tendas, ou num quiosque de autosserviço, para maior segurança.