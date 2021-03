Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) considera que Angola vai crescer 3,1% este ano, ligeiramente abaixo dos 3,2% previstos para a média do continente da África subsaariana, antevendo uma descida da inflação para 14,9%.

"Em 2021, as grandes reformas pré-pandémicas poderão contribuir para uma retoma em forma de V; projeta-se que o PIB cresça 3,1%, assumindo que o setor privado não petrolífero tem um melhor desempenho", lê-se na página sobre Angola no relatório 'Perspetivas Económicas para África 2021', que tem como tema 'Da resolução da dívida ao crescimento: o caminho de África'.

De acordo com o documento, que aponta uma recessão de 4,5% em 2020, "espera-se que a inflação desça para 14,9% em 2021, no seguimento do alívio monetário necessário durante a crise que também pressionou a inflação".