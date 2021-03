Covid-19

As autoridades timorenses anunciaram hoje sete novos casos da covid-19 em Timor-Leste, cinco em Díli, um cada em Baucau e outro em Viqueque, elevando para 99 o total de casos ativos no país, um novo máximo.

Na última semana aumentou para 72 o número de casos em Díli do país, em 22 focos de doença, em bairros e instituições, de acordo com Rui Araújo, coordenador da equipa para a Prevenção e Mitigação da covid-19 da Sala de Situação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).

Já no caso de Baucau há agora oito casos ativos, com dois focos da doença.