Jeff Bezos

Na introdução do livro do fundador da Amazon, Jeff Bezos, "Inventar e Criar", cuja versão portuguesa será publicada em abril, o conhecido biógrafo Walter Isaacson compara-o com gigantes históricos como Leonardo Da Vinci, Albert Einstein e Steve Jobs.

Isaacson foi o autor da única biografia autorizada de Steve Jobs, cofundador da Apple e da Pixar, e escreve na introdução que Jeffrey (Jeff) Preston Bezos é um "verdadeiro inovador", o que o coloca no mesmo patamar dos outros sujeitos históricos sobre quem escreveu.

Esta visão contrasta de forma aguda com as críticas constantes do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, e dos seus apoiantes na maior parte do seu mandato, durante o qual Bezos se tornou um dos alvos favoritos.