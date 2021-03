Covid-19

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, revelou hoje que a vacinação do pessoal docente e não docente começa no próximo fim de semana, continuando depois durante o mês de abril.

Em declarações à Antena 1, Tiago Brandão Rodrigues disse ter sido informado pela 'task force' para o plano de vacinação de que o processo inicia-se no próximo fim de semana.

"Existe uma estrutura que coordena e que é responsável pelo processo de vacinação e que foi criada para gerir este processo e de acordo com aquilo que fomos informados por essa 'task force' já existe neste momento trabalho com as estruturas regionais e locais do Ministério da Saúde para que a vacinação seja iniciada no próximo fim de semana, nos dias 20 e 21 de março, continuando depois durante o mês de abril", adiantou