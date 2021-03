Covid-19

Longe dos locais de eleição para que a sua música se faça ouvir, produtores portugueses de techno têm as vidas artísticas em suspenso há um ano, devido à pandemia, olhando para o futuro próximo sem expectativas.

Dias antes do anúncio pelo Governo do regresso dos "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação", a partir de 03 de maio, a Lusa falou com sete pessoas ligadas ao meio, de diferentes contextos e em distintas circunstâncias profissionais, para ouvir os seus percursos ao longo destes 12 meses, que vão da explosão criativa pelo aumento do tempo passado em casa, ao bloqueio quase total causado pelo sentimento de falta das pistas de dança onde a música é ouvida.

Luís Gonçalves tem 29 anos e há mais de metade da sua vida que está ligado à música de dança: como Lewis Fautzi lançou pelas principais editoras do meio, percorreu 37 países, criou a sua própria 'label' cedo no caminho profissional e está, nas suas próprias palavras, onde quer estar em termos editoriais.