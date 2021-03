Covid-19

O panorama da música de dança pós-pandemia vai precisar de maior atenção à cena nacional e união no meio, para que se afirme perante a falta de noção geral do que o setor representa, disseram vários produtores.

Ao longo de conversas com alguns produtores portugueses de techno, foram diversas as ocasiões em que o lema "Primeiros a parar, últimos a abrir" foi mencionado, acompanhado por críticas sobre alguma incompreensão do meio por parte da sociedade e, em consequência, do Estado.

"Nós acabámos por ser os primeiros a parar e devemos ser os últimos a abrir, e é uma coisa da qual ninguém fala. O único movimento que nos incorporou foi o dos restaurantes, que não [tem] bem os mesmos objetivos", afirmou o DJ e produtor Marcos Ferreira, conhecido por Enko, que lamentou a "falta de representatividade" do setor junto da sociedade portuguesa.