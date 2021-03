Actualidade

Um polícia foi morto quando tentava socorrer estudantes que estavam a ser assaltados na via pública, anunciou hoje o comando provincial de Luanda da Polícia Nacional.

De acordo com um balanço sobre a segurança pública nas últimas 72 horas, a que a Lusa teve acesso, o agente especialista em cinotecnia da Polícia Nacional foi morto por disparos de arma de fogo, na noite de sexta-feira, quando a vítima e um colega faziam o serviço de patrulhamento apeado, tendo se deparado com um grupo a assaltar estudantes que transitavam na via.

"Na intenção de frustrar a ação, os meliantes efetuaram tiroteio, um deles atingindo a zona lombar do agente "Ary", que ainda foi socorrido para o hospital dos Cajueiros, onde acabou por falecer, por não resistir aos ferimentos", refere-se na nota.