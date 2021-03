Covid-19

África regista hoje 107.001 mortes associadas à covid-19 desde o início da pandemia, o número de casos de infeções ascende a 4.005.204, e o de recuperados a 3.589.067, segundo os dados oficiais mais recentes no continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), a África Austral continua a ser a região mais afetada, registando hoje 1.865.933 infetados e 57.898 mortos. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.525.648 casos e 51.110 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais atingida pela pandemia, com 1.191.593 infetados e 34.013 vítimas mortais.