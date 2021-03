Actualidade

A consultora NKC African Economics estimou hoje que apesar da produção de petróleo em Angola dever cair 3,7% este ano, o aumento do preço nos mercados internacionais vai garantir um aumento das receitas estatais.

"Antevemos que a produção de petróleo em Angola vá cair 3,7% este ano, para 1,27 milhões de barris por dia, devido ao esgotamento dos poços envelhecidos de petróleo, mas a significativa recuperação nos preços vai apoiar a recuperação do valor das exportações petrolíferas e garantir um aumento das reservas externas em 2021", lê-se num comentário à economia angolana.

Na análise, a que a Lusa teve acesso, os economistas desta filial africana da consultora Oxford Economics escrevem que "o volume de reservas internacionais ficou nos 14,3 mil milhões de dólares [11,9 mil milhões de euros] no final de janeiro, aumentando face aos 13,8 mil milhões de dólares [cerca de 11,5 mil milhões de euros] registados no final de dezembro de 2020, mas ainda assim cerca de 10% abaixo do valor de há um ano".