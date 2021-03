Covid-19

Macau vai permitir a partir de terça-feira a entrada de não-residentes no território, que não tenham residência no Interior da China, Hong Kong e Taiwan, após deslocações à China continental, de acordo com um despacho publicado hoje.

A medida aplica-se em primeira linha aos trabalhadores não-residentes na Região Administrativa Especial (RAEM) de Macau, os chamados "blue card", que podem assim regressar ao território, após deslocações ao interior da China.

Para isso, devem ser titulares de visto de deslocação "emitido pelo Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros [em Macau] da República Popular da China" e "regressar à RAEM dentro do período de validade do respetivo visto", pode ler-se no despacho n.º 43/2021, assinado pelo chefe do executivo, Ho Iat Seng.