Actualidade

O Sindicato das Indústrias Transformadoras, Alimentação, Comércio, Escritórios, Hotelaria e Turismo (SITACEHT) dos Açores apelou hoje à rápida regulamentação da majoração de apoios sociais para os ex-trabalhadores da Cofaco do Pico, alertando para o abandono da nova fábrica.

"Para o SITACEHT/Açores, a não-construção da nova fábrica da Cofaco do Pico só vem aumentar a necessidade de apoiar socialmente os ex-trabalhadores, que estão confrontados com a terrível realidade de, além de não haver uma nova fábrica de conservas, não existir qualquer outro projeto mobilizador com dimensão económica, social para o desenvolvimento do Pico", avançou o sindicato, em comunicado de imprensa.

Em maio de 2018, a conserveira Cofaco, dona do atum Bom Petisco, encerrou a fábrica da ilha do Pico, despedindo 162 trabalhadores, com o compromisso de abrir uma nova fábrica até janeiro de 2020, com capacidade inicial para 100 trabalhadores e a possibilidade de aumentar o efetivo até 250, mas entretanto a empresa desistiu de avançar com o projeto.