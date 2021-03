Actualidade

Os cinco países que compõem o G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger e Chade) anunciaram hoje que vão propor uma "reestruturação profunda" da sua dívida para conseguirem garantir verbas para o desenvolvimento e para a segurança.

"Os cinco países membros do Sahel do G5 apelam a uma profunda reestruturação da sua dívida para que possam continuar a satisfazer as urgentes e legítimas expectativas de segurança e desenvolvimento das suas populações", lê-se numa nota do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) enviada hoje à Lusa, que surge no seguimento da divulgação do principal relatório anual do banco sobre a região, cujo tema principal é precisamente a dívida dos países africanos.

Na nota, o banco explica que a declaração do G5 Sahel foi adotada depois da sétima cimeira dos chefes de Estado destes países, em fevereiro, e aponta que a moratória apresentada pelo G20 em abril passado, a Iniciativa para a Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI), não chega.