Covid-19

Os problemas provocados pela pandemia no turismo, o principal setor económico da Madeira, colocaram famílias "em situações precárias", estando todas as expectativas colocadas no desconfinamento dos mercados alemão e inglês, em maio.

"Há casos em que marido e mulher ficaram sem trabalho, e essas são situações bastante preocupantes. Esperamos que, no futuro, caso não consigam emprego, continuem a beneficiar de apoios sociais, porque precisam de viver com dignidade", disse à agência Lusa o responsável do Sindicato da Hotelaria e Similares da Madeira.

Adolfo Freitas considera que "o pior está para vir", sobretudo quando os "apoios do governo terminarem".