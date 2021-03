Actualidade

A recuperação do Produto Interno Bruto (PIB) da OCDE foi de apenas 0,9% no último trimestre de 2020 devido principalmente às restrições na Europa provocadas pelo recrudescimento da pandemia, contra 9,3% no trimestre anterior, foi hoje anunciado.

Este é o cenário traçado pelos números publicados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que em 2020, no seu conjunto, sofreu uma contração de 4,8% do PIB.

No quarto trimestre, a forte expansão verificada durante o Verão foi praticamente congelada, nomeadamente devido à situação na Europa.