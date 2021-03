Covid-19

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou hoje as quebras de 78,3% de hóspedes e 78,2% de dormidas em janeiro e que levaram a quebras de proveitos superiores a 80%.

O INE confirmou os dados que tinham sido avançados na estimativa rápida feita em 01 de março, com o setor do alojamento turístico a registar 308.400 hóspedes e 709.900 dormidas em janeiro, o que corresponde a quebras homólogas de 78,3% e 78,2%, respetivamente e que comparam com os registos de dezembro, com descidas de 71,2% e 72,6%.

No primeiro mês do ano, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico, por sua vez, atingiram 33 milhões de euros no total e 24 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a quebras de 81,2% e 80,8%, respetivamente (-73,9% e -74,4% em dezembro, pela mesma ordem).