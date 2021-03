Actualidade

A extração de madeira da floresta de Bialowieza, declarada Património da Humanidade pela UNESCO, será retomada este ano, apesar dos protestos dos ambientalistas e das limitações da União Europeia (UE).

O Governo polaco vai permitir que sejam derrubadas novamente árvores em dois dos três distritos daquela região, uma das últimas florestas primitivas da Europa, decisão que enfrentará grupos ambientalistas locais e que pode gerar multas da UE, como as que já foram impostas há três anos.

O ministro polaco do Clima e Meio Ambiente, Edward Siarka, anunciou esta decisão na semana passada, indicando que a extração de madeira não ocorrerá durante as épocas de acasalamento de aves de espécies protegidas e que as árvores com mais de cem anos serão respeitadas.