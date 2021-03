Actualidade

Um grupo de ativistas convocou hoje uma marcha, a realizar-se no próximo sábado, em Luanda, para exigir o fim do elevado custo de vida e a realização das primeiras eleições autárquicas este ano.

Em conferência de imprensa, os promotores da marcha - Dito Dali, Priscila Simão, José Gomes Hata, Laura Macedo e Hitler Samussuku -, informaram que a marcha do dia 20 de março, é a quarta que promovem, desde a primeira realizada em outubro de 2020, também com o objetivo de exigir do Presidente da República, João Lourenço, a demissão do seu diretor de gabinete, Edeltrudes Costa, acusado de práticas de crimes de corrupção, sob forma de tráfico de influência.

A revisão da Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), por não garantir a independência deste órgão e a exigência da destituição do presidente da CNE, "pelo facto de a sua designação ser fruto de um processo fraudulento" foram igualmente mote de outras marchas realizadas no ano passado.