Euro sub-21

O futebolista Nuno Mendes falhou a convocatória para o Europeu de sub-21 porque efetuará a estreia na seleção principal portuguesa, numa lista a ser anunciada na terça-feira, justificou hoje o selecionador Rui Jorge.

"Este é o problema de não fazerem esta conferência depois do 'mister' Fernando Santos. O Nuno [Mendes] será convocado para a seleção principal", frisou o treinador da seleção de sub-21, logo após a divulgação dos 23 eleitos, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Fernando Santos vai divulgar na terça-feira os convocados da equipa principal das 'quinas' para as partidas com Azerbaijão (24 de março), Sérvia (dia 27) e Luxemburgo (da 30), no arranque do Grupo A de apuramento para o Mundial2022, no Qatar.