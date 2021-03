Actualidade

O secretário regional do Mar dos Açores disse hoje que há uma empresa interessada em instalar uma fábrica de transformação de pescado na ilha do Pico, mas acusou o executivo anterior de esconder a desistência da Cofaco.

"Está a ser considerada uma proposta de investimento que ronda os dez milhões de euros e que envolverá a criação de cerca de 150 novos postos de trabalho. De resto, segundo este investidor, o mesmo já havia sido contactado pelo anterior secretário regional da Ciência, Mar e Tecnologia, no verão de 2020", adiantou o secretário regional do Mar e das Pescas, Manuel São João, numa conferência de imprensa na Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico.

Em maio de 2018, a conserveira Cofaco, dona do atum Bom Petisco, encerrou a fábrica da ilha do Pico, despedindo 162 trabalhadores, com o compromisso de abrir uma nova fábrica até janeiro de 2020, com capacidade inicial para 100 trabalhadores e a possibilidade de aumentar o efetivo até 250, mas o projeto nunca avançou.