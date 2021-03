Actualidade

O economista chefe do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) prevê uma recuperação económica de 4,5% no continente, sustentada na resiliência das maiores economias e no apoio internacional, num cenário marcado por vários riscos.

"Em todo o continente africano, a produção agregada vai expandir-se cerca de 4,5%, sustentada na resiliência de algumas grandes economias e na recuperação sincronizada, especialmente na África Oriental, onde as previsões são particularmente fortes", lê-se no relatório assinado por Hippolyte Fofack.

No documento enviado à Lusa, o economista-chefe do Afreximbank alerta que "a expansão agregada, no entanto, mascara importantes variações nos países" e acrescenta que "tal como a quebra induzida pela covid-19 afetou as nações de forma diferente, a recuperação incipiente não deverá ser uniforme".