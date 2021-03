Actualidade

A Polícia angolana deteve já 18 indivíduos suspeitos de envolvimento na morte de um padre, de nacionalidade são-tomense, durante um assalto à mão armada, na província do Huambo, em que foi igualmente violada uma religiosa namibiana.

Segundo o diretor do gabinete de comunicação institucional e imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Huambo, superintendente-chefe Martinho Cavita, fruto do trabalho de investigação na sequência dos factos ocorridos domingo, foram hoje detidos 18 cidadãos, alegadamente envolvidos no crime.

"Oportunamente, os órgãos operacionais desta delegação virão a público para poder trazer mais dados inerentes ao esclarecimento dos factos", referiu Martinho Cavita, em declarações à Rádio Nacional de Angola.