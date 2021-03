Actualidade

O grupo parlamentar do PSD pediu a audição, no parlamento, do presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, para perceber as prioridades e o estado atual dos projetos de cooperação.

"Tendo o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua por missão propor e executar a política de cooperação portuguesa e a política de ensino e divulgação da língua e cultura portuguesas no estrangeiro, sendo um instrumento vital na diplomacia do nosso país, será importante dar a conhecer à Assembleia da República as prioridades e o estado atual dos projetos de cooperação em vigor", afirmam os deputados social-democratas no requerimento hoje entregue na Assembleia da República.

No documento, os parlamentares referem também que é objetivo da eventual audição do diplomata João Ribeiro de Almeida, que iniciou as suas funções como presidente do Camões a 01 de novembro de 2020, saber quais "as medidas e ações no domínio da promoção do ensino da língua [portuguesa] e da divulgação da cultura portuguesa no estrangeiro", que, pretende desenvolver no futuro.