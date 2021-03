Covid-19

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) defendeu hoje uma avaliação qualitativa no segundo período de aulas ??????para que os professores percebam o que cada aluno aprendeu no ensino à distância e possam preparar o resto do ano letivo.

"Este segundo período deveria ser uma avaliação qualitativa", defendeu o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, no dia em que as escolas começam a reabrir, com os mais novos a regressar às creches e escolas do ensino do pré-escolar e 1.º ciclo.